Алексей Бадюков: "Хочется верить, что Россия выйдет в полуфинал Кубка мира"

Трехкратный чемпион России Алексей Бадюков уверен, что матч Кубка мира между национальной командой РФ и сборной Финляндии получится непростым. Он не исключил, что подопечные Олега Знарка смогут выйти в полуфинал турнира.

- Следующий соперник сборной России - финны. Что думаете о противостоянии с ними?

- Финская команда очень молодая, и с ними будет такой же быстрый, агрессивный хоккей, как с Северной Америкой. Плюс надо учитывать, что помимо молодежи у соперника есть опытные хоккеисты в лице Комарова, Койву. В первом матче эта сборная потерпела неудачу, тем злее будет играть с нами. Матч, думаю, получится сложным.

- Мы выйдем в полуфинал, как вам кажется?

- Хотелось бы в это верить. Регламент турнира таков, что и выход шведов может быть под вопросом, если они сегодня проиграют свой матч Финляндии. Тогда надо будет смотреть по личным встречам. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)