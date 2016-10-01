Александр Якушев: "Сборная России не показала игру, на которую надеялись болельщики"

Лучший бомбардир Суперсерии-1972 в составе сборной СССР Александр Якушев дал обозревателю "СЭ" эксклюзивное интервью о Кубке мира-2016. Он подчеркнул, что считает негативными итоги выступления на турнире сборной России.

– Для вас итоги выступления сборной России на Кубке мира – позитивные, нейтральные или негативные? – вопрос Якушеву.

– Наверное, все-таки негативные. Несмотря на то, что вышли в полуфинал, любители хоккея ждали большего. И главное даже не в том, что не прошли дальше, а в том, что не показали игру. Ту игру, на которую надеялись наши болельщики.

Если брать основные показатели, то они удручающие. Взять хотя бы большинство. Мало того, что ни разу не забили, так если вспомнить численное преимущество против канадцев, то за две минуты мы ничего не смогли создать, а на наши ворота два раза выкатывались фактически "один в ноль".

Еще – наши лидеры не сыграли в свой хоккей, которого от них ждали. Это тоже негативный момент, который очень серьезно сказывается на общем результате. Если в любой команде лидеры не играют, все очень печально заканчивается. (Игорь РАБИНЕР)

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