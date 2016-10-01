Александр Якушев: "Кросби по манере игры – европейский хоккеист"

Лучший бомбардир Суперсерии-1972 в составе сборной СССР Александр Якушев дал обозревателю "СЭ" эксклюзивное интервью о Кубке мира-2016. Он выразил восхищение игрой лидера сборной Канады Сидни Кросби.

– Продолжая вашу аналогию, рискну высказать свое наблюдение: Сидни Кросби по стилю игры – абсолютно советский центрфорвард. Согласитесь? - вопрос Якушеву.

– Да. По манере игры он – европейский хоккеист. И напоминает мне Игоря Ларионова.

– Можно считать его безоговорочно лучшим на сегодня хоккеистом мира?

– За него говорит результат. Он забивает все решающие голы. В полуфинале с нашей сборной первый гол Кросби забил сам, второй и третий – с его передач. С его помощью в игру был внесен перелом. Можно вспомнить и его голы в финалах Олимпиад в Ванкувере и Сочи. Он безусловный лидер и сборной Канады, и "Пингвинз". (Игорь РАБИНЕР)

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