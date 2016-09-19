Александр Овечкин: "Я почувствовал касание клюшки в эпизоде с незасчитанным голом"

Нападающий сборной России Александр Овечкин после первого матча группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (1:2) подчеркнул, что не видел повтор эпизода со второй заброшенной шайбой. При этом форвард отметил: он почувствовал касание. Арбитры не зафиксировали взятие ворот за семь секунд до финальной сирены, посчитав, что Овечкин отправил шайбу в сетку рукой.

В ночь с понедельника на вторник подопечные Олега Знарка проведут матч против сборной Северной Америки, начало – в 3.00 по Москве.

– Я не видел повтор, но я почувствовал касание в том эпизоде, – приводит ТАСС слова Овечкина. – То ли это была шайба, то ли чужая клюшка. Теперь это не имеет значения. Нужно забыть это поражение и двигаться дальше.