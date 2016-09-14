Александр Овечкин: "Всегда хорошо иметь в сборной свежую кровь"

Нападающий сборной России Александр Овечкин перед выставочным матчем против сборной Канады подчеркнул, что ему нравится, как меняют команды молодые хоккеисты, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Матч состоится в ночь со среды на четверг и начнется в 02.30 по московскому времени. С 17 сентября по 1 октября в Торонто пройдет Кубок мира.

– У России – во многом другая команда по сравнению с Сочи. Появилось много молодых талантливых игроков. Вам нравится то, как эти парни меняют сборную?

– Конечно. Всегда хорошо иметь свежую кровь. С другой стороны, жаль, что некоторые опытные игроки не могут быть здесь, но что с этим можно сделать?

– Торторелла сказал, что для него важно сборную США не перетренировать. Турнир короткий, и если слишком резко "втопить" нагрузки, эффект может быть обратным. Насколько важно это и для нашей команды – попасть в форму?

– Очень тяжело предугадать какие-то события. Ты в принципе готовишься к сезону НХЛ, а здесь должен форсировать подготовку, чтобы быть в более-менее нормальной форме. Чтобы ты чувствовал шайбу, лед, ритм игры. А по поводу сказанного – каждый игрок тренируется по-своему, у каждого есть своя методика, система. Здесь уже от тренеров ничего не зависит.