Александр Овечкин: "Возможно, это мой последний Кубок мира"

Нападающий "Вашингтона" и сборной России Александр Овечкин отметил, что предстоящий Кубок мира может стать последним в его карьере. По словам форварда, у него остались приятные впечатления от турнира 2004 года.

– Мне было 18. Играть за ту команду стало великолепным опытом для меня, – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. – Играть со всеми звездами, на которых я до этого смотрел по телевизору, находиться с ними в одной раздевалке – было очень здорово. У меня остались приятные воспоминания. Сейчас я сыграю на втором Кубке мира. Возможно, это мой последний Кубок мира. Не знаю.