Александр Овечкин: "В Питтсбурге теперь русская раздевалка"

Нападающий сборной России Александр Овечкин в преддверии выставочного матча против сборной Канады подчеркнул, что у команды не должно быть особых чувств к предстоящей встрече. Поединок состоится в ночь со среды на четверг по московскому времени. С 17 сентября по 1 октября в Торонто пройдет Кубок мира.

– Завтра будет уже три дня, как сборная переехала за океан. Фактор акклиматизации может сыграть роль?

– В первом периоде будет тяжеловато. Самое важное – что покажем на льду мы и канадцы, надо почувствовать ритм игры и правильную систему.

– Насколько важен для вас матч против канадцев?

– С канадцами играем каждый год. Не думаю, что у нас должны быть особые чувства к завтрашней игре.

– У вас есть связка с Евгением Кузнецовым, но вас переставили к Дацюку. Что изменилось?

– Да это сам Кузнецов подошел к Олегу Валерьевичу и сказал, что не хочет с Овечкиным и Кучеровым играть. – пошутил Александр, – Я даже в шоке нахожусь.

– Какие у вас, звезд "Вашингтона", ощущения в раздевалке "Питтсбурга"?

– Какие мы звезды? И это теперь русская раздевалка, а не раздевалка "Питтсбурга".

– Как вам овертайме в Праге "три на три на большом льду"? Вы-то в НХЛ уже привыкли к этому формату.

– Судьи зато не привыкли – чистый буллит не дали!