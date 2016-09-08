Александр Овечкин: "В матче с чехами не так хорошо чувствовали шайбу"

Капитан сборной России Александр Овечкин после победы над сборной Чехии (4:3) в выставочном матче в Санкт-Петербурге подчеркнул, что команде пока где-то не хватает взаимодействий, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. С 17 сентября по 1 октября в Торонто состоится Кубок мира.

– Это была первая игра, где-то еще не хватает взаимодействий, не так хорошо чувствовали шайбу, – подчеркнул Овечкин. – Поначалу было много волнения, сумбура, но потом, во втором периоде, с этим справились.

– Чего ожидать от ответной игры в Праге?

– Надо учесть ошибки в обороне и использовать моменты. Но это уже будет вторая игра, и думаю, все у нас станет получаться лучше.