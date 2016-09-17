Александр Овечкин: "Перед матчем отмечаю день рождения без торта"

Капитан сборной России Александр Овечкин рассказал, что день рождения отметит без торта, так как впереди первая игра Кубка мира против Швеции. Сегодня ему исполнился 31 год. Встреча состоится завтра и начнется в 22.00 по московскому времени.

- У нас все нормально, готовимся к игре со шведами, полтора часа на льду провели, - цитирует "Р-Спорт" Овечкина. - Над большинством поработали, входом в зону, все нормально. Всем спасибо за поздравления с днем рождения. Где мой торт? Нельзя перед игрой, без торта отмечаю. Сегодня уже первые матчи турнира, Андрей Марков нас в номере собирает, будем отслеживать другую группу. Шучу я, ребят.