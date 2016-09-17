23:59 17 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Александр Овечкин: "Перед матчем отмечаю день рождения без торта"

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Капитан сборной России Александр Овечкин рассказал, что день рождения отметит без торта, так как впереди первая игра Кубка мира против Швеции. Сегодня ему исполнился 31 год. Встреча состоится завтра и начнется в 22.00 по московскому времени.

- У нас все нормально, готовимся к игре со шведами, полтора часа на льду провели, - цитирует "Р-Спорт" Овечкина. - Над большинством поработали, входом в зону, все нормально. Всем спасибо за поздравления с днем рождения. Где мой торт? Нельзя перед игрой, без торта отмечаю. Сегодня уже первые матчи турнира, Андрей Марков нас в номере собирает, будем отслеживать другую группу. Шучу я, ребят.

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