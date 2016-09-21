Александр Овечкин: "Обязаны обыгрывать Финляндию в любом случае"

Нападающий сборной России Александр Овечкин накануне заключительного матча группового турнира Кубка мира против команды Финляндии отметил, что необходимо наладить игру в большинстве. По словам форварда, соперника нужно обыгрывать независимо от турнирного положения.

– У всех хорошее настроение в команде, хорошо потренировались в среду, – цитирует "Р-Спорт" Овечкина. – Нам не надо думать, гадать, какая турнирная ситуация у финнов будет перед матчем. Мы обязаны выходить и обыгрывать их в любом случае.

Нам нужно добавить в большинстве, игра "5 на 4", игра в равных составах в чужой зоне – это главное для нас.