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Александр Овечкин: "Обязаны обыгрывать Финляндию в любом случае"

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Нападающий сборной России Александр Овечкин накануне заключительного матча группового турнира Кубка мира против команды Финляндии отметил, что необходимо наладить игру в большинстве. По словам форварда, соперника нужно обыгрывать независимо от турнирного положения.

– У всех хорошее настроение в команде, хорошо потренировались в среду, – цитирует "Р-Спорт" Овечкина. – Нам не надо думать, гадать, какая турнирная ситуация у финнов будет перед матчем. Мы обязаны выходить и обыгрывать их в любом случае.

Нам нужно добавить в большинстве, игра "5 на 4", игра в равных составах в чужой зоне – это главное для нас.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160921/1090851960.html

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