07:19 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Александр Овечкин: "Меня освистали? Не обратил внимания"

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Среда. Питтсбург. Канада - Россия - 3:2 ОТ. Александр ОВЕЧКИН (слева) в борьбе у чужих ворот.Александр Овечкин: "Ощущения от игры с Дацюком? Шикарные!"

Капитан сборной России Александр Овечкин отметил важность выставочного матча с Канадой (2:3 ОТ) для его команды. Форвард остался доволен игрой россиян, несмотря на итоговый результат, передает из Питтсбурга спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Все говорили до игры, что это просто товарищеский матч. Но вся Россия не спала, смотрела его. Можно сказать, что это был больше чем товарищеский матч, и в нем родился характер этой команды?

– Конечно. У меня жена смотрела, родители, друзья все написали... Понятное дело: все болеют, переживают. Не хочется упасть лицом в грязь. Думаю, сегодня был хороший матч. К сожалению, мы проиграли, но в человеческом плане это была очень важная игра.

– Как отнеслись к тому, что вас освистали питтсбургские болельщики?

– Если честно, даже не обратил на это внимания. Был слишком сосредоточен на самой игре.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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anton-1979

СЭ: Но вся Россия не спала, смотрела его. Такое ощущения, что у журналистов Россия только до МКАДа. Так то, во время матча у части страны было утро уже, а у некоторых и обеденное время.

08:09

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