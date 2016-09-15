Александр Овечкин: "Меня освистали? Не обратил внимания"

Капитан сборной России Александр Овечкин отметил важность выставочного матча с Канадой (2:3 ОТ) для его команды. Форвард остался доволен игрой россиян, несмотря на итоговый результат, передает из Питтсбурга спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Все говорили до игры, что это просто товарищеский матч. Но вся Россия не спала, смотрела его. Можно сказать, что это был больше чем товарищеский матч, и в нем родился характер этой команды?

– Конечно. У меня жена смотрела, родители, друзья все написали... Понятное дело: все болеют, переживают. Не хочется упасть лицом в грязь. Думаю, сегодня был хороший матч. К сожалению, мы проиграли, но в человеческом плане это была очень важная игра.

– Как отнеслись к тому, что вас освистали питтсбургские болельщики?

– Если честно, даже не обратил на это внимания. Был слишком сосредоточен на самой игре.