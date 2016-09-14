Александр Овечкин: "Матч с Канадой – прекрасная возможность проверить себя"

Нападающий сборной России Александр Овечкин подчеркнул в интервью североамериканским СМИ, что не сомневается в команде. Форвард "Вашингтона" отметил: предстоящий выставочный матч против Канады – прекрасная возможность проверить себя перед Кубком мира-2016.

– На что способна сборная России? Нет ли опасений за оборону? – вопрос Овечкину.

– На мой взгляд, у нас вся команда очень мастеровитая. Что касается нашей защиты, то ее игра зависит от того, как мы будем играть, что будем делать в обороне. Для нас сейчас самое важное – хорошо начинать каждый матч и использовать свои возможности.

– Что чувствуете перед матчем с Канадой? Какая-то особенная игра?

– Мы постоянно играем против Канады. Впрочем, это прекрасная возможность проверить себя перед началом турнира и посмотреть на то, как они играют, насколько быстро, что можно противопоставить их системе на маленькой площадке. У них хватает сильных игроков: тоже интересно, как мы сможем им противостоять им на этой самой маленькой площадке.

– Как вы чувствуете себя здесь, где тренируется "Питтсбург", оставивший вас без Кубка Стэнли?

– Ну, я тут впервые. Пока привыкаю. Наше противостояние уже довольно долго длится. Так что я забавляюсь.

– Поначалу само противостояние скорее было персональным – между вами и Сидни Кросби. Стало ли оно коллективным?

– В первые пару лет оно, наверное, было в какой-то мере персональным. Но команды все равно важнее.