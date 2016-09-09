19:45 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Александр Овечкин: "Кубок мира очень похож на олимпийский турнир"

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Форвард сборной России Александр Овечкин сравнил Кубок мира с турниром Олимпийских игр. По мнению капитана российской команды, болельщикам и хоккеистам будет интересен турнир, который пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября.

- Мне кажется, Кубок мира очень похож на олимпийский хоккейный турнир, - отметил Овечкин. - Лучшие команды мира играют друг с другом. По-моему, это очень здорово для болельщиков, да и для нас крайне интересно.

- Впечатлила ли вас тройка Панарин – Шипачев – Дадонов?

- Очевидно, что у них отличное взаимопонимание. Думаю, они еще многих удивят на Кубке мира.

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