Александр Овечкин: "Координации еще не хватает, вот и приходится рукой забивать"

Капитан сборной России Александр Овечкин в преддверии выставочного матча с Чехией уверен, что выступление на Кубке мира пойдет на пользу Никите Нестерову, Дмитрию Орлову и Никите Кучерову, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Нападающий не исключил, что хорошая игра на турнире может положительно отразиться на условиях их клубных контрактов.

- Три человека в сборной без контрактов НХЛ, сильно ли рискуют эти ребята?

- Не думаю, что они рискуют, для них это, наоборот, плюс. Команды, которые еще не подписали с ними контракты, увидят, в каком они состоянии, и может быть, подпишут соглашение даже на лучших условиях.

- На раскатке перед матчем с чехами вы отправили шайбу в сетку рукой и в шутку очень эмоционально это отметили.

- Координации еще не хватает, вот и приходится рукой забивать.

- Планируются ли мероприятия для сплочения команды?

- Сейчас поедем в церковь. Остальное - внутри команды.