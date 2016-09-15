Александр Овечкин: "Игра с Канадой пойдет россиянам в зачет – в психологическом, моральном плане"

Капитан сборной России Александр Овечкин в интервью "СЭ" отметил, что россияне не сразу проявили себя с лучшей стороны в выставочного матча с Канадой (2:3 ОТ) из-за акклиматизации. Также форвард считает, что качество льда на арене "Консол Энерджи-центр" было не очень хорошим.

- Сегодня мы увидели две сборные России. Первый период у вас не получился, затем произошел перелом. Почему все получилось именно так? – вопрос Овечкину.

- В какой-то мере дело в акклиматизации. Третий и шестой день – самые сложные, а сегодня был как раз третий. Перед игрой не очень хорошо себя чувствуешь, в сонном состоянии находишься. Но в итоге эта игра, думаю, пойдет нам в зачет – в психологическом, моральном плане. Это был большой матч. Перед самым турниром мы должны были увидеть, где находимся, и игра с Канадой дала нам такую возможность.

Тут такая игра, что тебе не дают много пространства. Думаю, что пять на пять мы должны играть лучше. При этом нас были очень хорошие моменты, мы попадали в штангу, в перекладину. Но качество льда сегодня было не очень хорошим. Шайба прыгала – даже когда, казалось бы, есть возможность ее "успокоить", она не успокаивается, встает на ребро или еще куда-то.