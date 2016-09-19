Александр Овечкин: "Гола не было! Забудем об этом"

Нападающий сборной России Александр Овечкин подчеркнул после матча группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (1:2), что первые два периода соперник смог навязать свой хоккей, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Форвард также призвал не зацикливать внимание на незасчитанной на последних секундах шайбе.

В ночь с понедельника на вторник подопечные Олега Знарка проведут матч против сборной Северной Америки, начало – в 3.00 по Москве.

– В первых двух периодах соперник не давал нам пространства, игра проходила под их диктовку, – подчеркнул Овечкин. – Нам не хватало скорости в нейтральной зоне, а если хватало скорости, то не было поддержки. Приходилось играть один в одного, но это, как оказалось, не работает. Думаю, мы изменим ситуацию. Вы видели, как мы провели третий период. Да, удалось лишь один гол, но у нас были шансы. Незасчитанный гол? Я не видел, но почувствовал касание. Гола не было! Давайте забудем об этом.