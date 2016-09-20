Александр Овечкин: "Главное для игроков сборной России – не поймать звезду"

Нападающий сборной России Александр Овечкин заявил, что самое главное для национальной команды – это не поймать эйфорию после победы над сборной Северной Америки (4:3) во втором матче Кубка мира-2016. В четверг россиянам предстоит заключительный поединок группового турнира против Финляндии, которой сборная России проиграла в полуфинале домашнего чемпионата мира 2007 года, полуфинале домашнего чемпионата мира 2016 года, четвертьфинале домашней Олимпиады 2014 года.
– Моменты, которые мы сами создавали, которые возникали из-за ошибок соперника, мы ими воспользовались, – цитирует "Р-Спорт" Овечкина. – Было очень важно в психологическом плане, когда Наместников забил первый гол. Мы обыграли сильную команду, но впереди важный матч с финнами. Главное сейчас не поймать звезду, не поймать эйфорию.
Все профессионалы в команде, опытные игроки, поэтому проблем не было из-за того, что перед игрой тренерский штаб изменил все сочетания в нападении. К тому же, отступать было некуда.
Все ребята, которые были на льду в матче с североамериканцами, выложились полностью. Это правда, надо всех выделить, того же Ваню Телегина, который блокировал крайне опасные броски. И Боб (Сергей Бобровский) стоял просто шикарно. Празднование гола Женей Кузнецовым? Главное, что он забил, а как отметил – не так важно. Теперь мы по-настоящему вернулись в турнир. Знарок так и говорил перед игрой: одна победа, и для нас все только начнется.
Теперь отдыхаем и готовимся к финнам. У нас накопился к ним должок за последние годы? Вот об этом нам точно думать не надо.
Дополнительная информация
http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160920/1088256992.html
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
электроников в 1/8 финала прошли! впереди четвертьфинал с финнами. Страна хочет победы! Вперед, Россия!! )))
10:08
Angeldust
papadimas, повезло? если вратарь тащит - дело не в везении, а в умении. То же можно сказать и о голах, где наши просто превзошли индивидуально оппонентов. Да, команды нет. Но в конкретных моментах индивидуальный класс может сказаться.
10:01
Красно синий
Блин,какую на хрен звезду? С чего ловить то??? Играете то убого. Финам как обычно сольёте и по домам,звёздуны.
09:48
papadimas
Angeldust papadimas, как же финники-то умудрились им проиграть? точно так же как мы им чуть не слили.....нам элементарно повезло
09:47
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
точно. звезду ловить можно было после победы над Канадой. а тут надо задаваться вопросом: как чуть не растеряли преимущество и такой отрыв.
09:24
Angeldust
papadimas, как же финники-то умудрились им проиграть?
09:20
papadimas
ну если эта победа звезда, то остальные матчи вы сольете......у сборных американских жэков выиграли еле-еле.
09:08