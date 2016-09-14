01:41 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Александр Овечкин: "Думаю, Дацюк вернется в НХЛ через пару лет"

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Нападающий сборной России Александр Овечкин подчеркнул в интервью североамериканским СМИ, что в команде нету соперничества между игроками "Вашингтона" и "Питтсбурга". Форвард также предположил, что Павел Дацюк еще вернется в НХЛ.

– Мы же в других свитерах играем, так что выступаем друг за друга, – сказал Овечкин. – Между мной, Орловым, Кузнецовым и Малкиным – прекрасные отношения. Будем друг за друга биться.

– Вероятнее всего, это последнее выступление Дацюка на большой арене в Северной Америке. Есть ли желание в команде сделать его особенным?

– Думаю, он вернется в НХЛ. Через пару лет. Впрочем, я скрестил пальцы (смеется).

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