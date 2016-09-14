Александр Овечкин: "Для российских болельщиков Олимпиада важнее Кубка мира"

Нападающий сборной России Александр Овечкин подчеркнул в интервью североамериканским СМИ, что для российских болельщиков Олимпиада важнее Кубка мира. При этом форвард отметил: уровень хоккея и атмосфера на этих турнирах одинаковы.

– С точки зрения престижности, отношения к нему вашей страны – насколько это важный турнир? Сравнивая, например, с Олимпиадой? - вопрос Овечкину.

– Да такой же уровень. Да, это не Олимпиада, а Кубок мира. Но атмосфера, уровень хоккея – такой же. Все лучшие игроки мира сюда приехали, какие могут быть вопросы?

– Олимпиада в Сочи проходила на большой площадке, и у сборной России были проблемы с результативностью. Ожидаете ли вы большей результативности от игры на маленькой?

– Здесь в игре больше скорости, больше бросков. Но для нас это вполне привычная среда: у нас всего три человека не играли в НХЛ.

– Россия всегда ждет многого от турниров с участием всех сильнейших. Но испытывала крупные неудачи в Ванкувере и Сочи. Насколько важен Кубок мира в плане того, чтобы вернуть себе статус одной из сильнейших хоккейных школ? Насколько необходимо выйти в финал?

– Для российских болельщиков успехи на Олимпиаде несколько важнее Кубка мира. Но на этом турнире мы можем показать, на что способны на будущих олимпийских играх, на что способны вообще в будущем.

– Как изменились ваши отношения с Евгением Малкиным с течением времени?

– Да у нас всегда были отличные отношения. Мы же очень давно друг друга знаем, росли бок о бок. Все между нами хорошо.