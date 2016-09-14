Александр Овечкин: "Для хоккеистов сборной главное – сыграть без травм и понять, как действовать против североамериканцев"

Нападающий сборной России Александр Овечкин в преддверии выставочного матча против сборной Канады в Питтсбурге подчеркнул, что команде нужно понять, как действовать против североамериканских команд, передает спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Матч состоится в ночь со среды на четверг и начнется в 02.30 по московскому времени. С 17 сентября по 1 октября в Торонто пройдет Кубок мира.

– Это будет первая игра с Канадой в сильнейших составах после кошмарного Ванкувера-2010. Есть какое-то внутреннее желание за тот разгром ответить?

– Все-таки сейчас и у нас, и у них совсем другие команды. Может, это для вас, журналистов, и для болельщиков есть чувство мести или реванша. А для нас сейчас главное – сыграть без травм и понять, как мы должны действовать против североамериканских команд. Потому что на таком уровне за сборную мало кто играл. Есть много новых игроков, и тренерский состав на таком уровне еще не выступал. Это совсем другое! И это надо понимать, притираться друг к другу. Чувствовать, какие должны быть сочетания и какая система.

– Есть чувство лидерского кайфа от капитанской повязки? От того, что теперь на вас – первоочередная ответственность за команду?

– Конечно. Я должен вести за собой команду, показывать пример. У тебя не просто буква С на груди. Ты капитан сборной, где все – лидеры в своих клубах. И мы должны выходить и играть как команда!