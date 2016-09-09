Александр Овечкин: "Безусловно, я должен играть лучше"

Нападающий сборной России Александр Овечкин считает, что должен играть лучше, чем в контрольном матче с Чехией (4:3). Также он отметил, что его тройке не хватает пока взаимопонимания.

- Конечно, мы удовлетворены победой в матче с Чехией, но на данный момент результаты не важны, - сказал Овечкин. - Нам сейчас в первую очередь необходимо найти взаимопонимание в тройках, почувствовать друг друга, отточить систему игры.

- А своей игрой довольны?

- Безусловно, я должен играть лучше. И нашей тройке (Овечкин – Кузнецов – Кучеров) нужно нащупать связи в зоне атаки. Но все-таки это же была первая игра после долгого перерыва. И я не сомневаюсь в том, что мы будем прибавлять с каждым новым матчем.