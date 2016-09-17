Александр Медведев: "Жалко, что Войнов не поехал на Кубок мира"

Бывший президент КХЛ Александр Медведев выразил сожаление, что защитник СКА не смог поехать на Кубок мира. По словам руководителя, игрок с таким опытом был бы полезен сборной России, передает корреспондент "СЭ" Александр ЯРЕМЕНКО.

- "Возвращение" в матче с "Барысом" СКА у "Зенита" подсмотрел?

- "Барыс" был очень настроен сыграть против СКА. Они усилились - Сен-Пьер усилил их первую тройку. Сейчас не будет легких мастей. Все хотят в плей-офф. Вы видите, что в одном дивизионе все команды в зоне плей-офф, кроме одной. А в другом - всего лишь две. Видите, какая конкуренция!

- Глядя на сегодняшнюю игру Войнова, не возникает сожаления, что не удалось "продавить" его на Кубок мира?

- Жаль, что в сборной нет хоккеиста с таким опытом игры на маленьких площадках. Он успешно начал сезон после всех перипетий, которые у него были. Жалко, что не удалось, заявить его. Но НХЛ считает, что это их турнир, и не хочет никого слушать.

- То, что Роману Ротенбергу все-таки удалось поехать на Кубок мира, - это плюс для команды?

- Конечно, хорошо! Несмотря на все эти околосанкционные истории, он поехал и будет находиться рядом с командой как представитель КХЛ и федерации.