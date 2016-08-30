Александр Медведев: "Сочетание игроков из НХЛ и КХЛ - залог успеха на Кубке мира"

Член совета директоров СКА Александр Медведев отметил, что уверен в готовности сборной России к предстоящему Кубку мира, который пройдет с 17 сентября по 1 октября в Торонто, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Я разговаривал с Олегом Знарком, – сказал Медведев. – Времени на подготовку мало, но его мало для всех. Кроме того, игроки их КХЛ, такие как Дацюк, Шипачев и Дадонов, уже сейчас находятся в отличной форме. Думаю, сочетание игроков из НХЛ и КХЛ – залог того, что мы как минимум покажем хорошую игру на Кубке мира.