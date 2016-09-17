Александр Медведев: "Надеюсь, что сборная России вновь обыграет сборную Швеции"

Бывший президент КХЛ и генеральный директор теннисного турнира St. Petersburg Open Александр Медведев заявил, что во время соревнования в Санкт-Петербурге постарается успеть посетить Кубок мира, стартующий в Торонто, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Также Медведев высказал мнение, что многое зависит от первого матча россиян на турнире.

– Чего ждете от стартующего сегодня Кубка мира?

– Многое зависит от первого матча. В последнее время мы удачно играем со шведами независимо от их состава. Обыгрываем их. Надеюсь, что наша команда и сейчас начнет с победы. Это очень важно, потому что надо двигаться дальше. Наша команда заслуживает быть в полуфинале. Мы видим, какое у нас нападение. Когда хорошо нападаешь, защита не так уж и важна. Хотя защищаться тоже нужно.

– Не обидно, что не сможете приехать в Торонто из-за теннисного турнира в Петербурге?

– Я бы мог успеть в Торонто, если наши выйдут из группы. Будем надеяться, что я успею в Канаду.