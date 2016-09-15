13:11 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Александр Кожевников: "Россия могла обыграть Канаду"

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подчеркнул, что игроки сборной России ответственно провели выставочный матч с Канадой (2:3 ОТ). По его словам, эта встреча могла завершиться в пользу подопечных Олега Знарка.

- Каковы ваши общие впечатления от игры с канадцами?

- Ребята выполняли тренерские задания, выдержали непростой первый период, могли и выиграть. Хорошая игра для начала сезона. Мы выстояли, хотя и было тяжело, акклиматизация и все прочее. Но ребята сыграли очень ответственно, с большим желанием. В общем, все было хорошо.

- Мы действительно наиграли на ничью в основное время или канадцы просто бросили играть в определенный момент?

- Да нет. Изначально было понятно, что канадцы тоже люди, которые тоже ошибаются и устают. Они же не машины. Было ясно, что нужно будет брать игру в свои руки. Я думаю, что это было тренерское задание и ребята молодцы. Отмечу также нашего вратаря, который здорово сыграл. Также как и Паша Дацюк. Если посмотреть - в сборной ребята играют по тридцать-сорок минут. Олег Знарок ведь дает практически всем играть. Главное, чтобы не было обид, что кто-то сыграл меньше, а кто-то больше. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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