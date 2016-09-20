Александр Кожевников: "Россия должна выйти в полуфинал Кубка мира"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников после матча Кубка мира между Россией и сборной Северной Америки (4:3) подчеркнул, что подопечные Олега Знарка испытывают проблемы с реализацией большинства из-за брака в передачах. По его словам, на данный момент главная задача россиян - одержать победу над финнами.

- Что происходит с российским большинством? Даже вход в зону любой спецбригады происходит с огромными трудностями.

- Потому что много брака в передачах. Теряется темп. К тому же мы играем в очень мягкий пас, много поперечных передач. Сейчас другой хоккей. Посмотрите, как играла молодежь. Правда, это уже мужики - 23 года все-таки.

- После первого матча много критических стрел было выпущено в адрес Ивана Телегина, но в этой игре он поучаствовал в голевой атаке и хорошо играл в меньшинстве. Достойный ответ критикам?

- Он вообще в меньшинстве здорово играет. Я не знаю, почему его критикуют. Иван выступает в свою силу, приносит пользу. Он единственный хоккеист, кто ложился под шайбу. Самоотдача у Телегина потрясающая. Иван нормально смотрится. Он ведь никогда не обыгрывал по десять человек. Это силовой форвард. Где-то успевает, где то нет. У нас какая-то разрозненность. Мы вроде идем душить соперника, а кто-то один выпадает. Нет кулака. Но такое бывает. Самое главное сейчас - обыграть финнов.

- Следующий нас соперник - финны. Часто бывало, что в решающих матчах мы им проигрывали. Что надо изменить в нашей игре, чтобы вновь не допустить осечки?

- А что можно поменять за один день? Главное - должна быть самоотдача и уверенность в своих силах. Очень важно будет использовать свои моменты. Если не будем забивать - ничего не получится. Нужно дожимать финнов, которые не так хорошо смотрятся на турнире. К тому же у них еще игра со шведами. Посмотрим, насколько они вкатятся.

- Как думаете, мы выйдем в полуфинал?

- Мы должны там быть, но это хоккей. Североамериканцы создали много моментов, неплохо смотрелись, но победила Россия, поэтому все возможно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)