13:32 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Александр Кожевников: "Россия будет бороться за медали, но Канада - фаворит Кубка мира"

0
0
0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников уверен, что сборная Канады является фаворитом предстоящего Кубка мира. По его словам, Россия может рассчитывать на выход в полуфинал турнира и будет бороться за медали.  

- Нашей сборной удалось прибавить по сравнению с первыми двумя матчами?

- Была большая ответственность. Канадцы заставили нас прибавить. Ребята сыграли с желанием и самоотдачей. Это самое главное. По сути, наши ведущие хоккеисты выступали у себя дома. Они же там играют в своих командах. 

- После трех выставочных матчей какие предварительные итоги можно подвести, на что может рассчитывать сборная России на турнире?

- Думаю, мы минимум можем рассчитывать на полуфинал. Мы должны туда выходить безоговорочно. Но фавориты все равно канадцы. Если брать по моментам, которые они создавали, по игре - они сильнее всех. А мы будем бороться за медали.

У нас сейчас в сборной находятся сильнейшие хоккеисты, кроме одного человека - Радулова. Жаль, что Саши нет. Он, конечно, помог бы нашей сборной. А в целом игра с канадцами показала, что мы выдержали, могли и выиграть. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Опрос

Кто выиграет Кубок мира-2016 по хоккею?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ