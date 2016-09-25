Александр Кожевников: "Полуфинал для России – потолок"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от полуфинального матча Кубка мира между Россией и Канадой (3:5), отметив, что у подопечных Олега Знарка беда с защитой. По его словам, Россия плохо сыграла в большинстве, а лидеры команды не смогли проявить себя.

– Почему так провалилась самая опытная пара Марков – Емелин, которая находилась на льду во время четырех шайб канадцев?

– На площадке были не только они. Там еще находились нападающие. Поэтому не стоит на защитников все валить. Ребята бились, старались. Не забывайте, что они играли против сильнейшего звена. Уступила вся команда и тренерский штаб. Изначально было понятно, что с канадцами нам придется тяжело. Практически невозможно. Мы сыграли насколько смогли. Это говорит об уровне нашего хоккея.

– Почему за весь турнир мы даже чуть-чуть не смогли наладить большинство?

– Не знаю. У нас выступали сильнейшие ребята, энхаэловцы. Посмотрите, как играют канадцы. Сейчас это эталон хоккея. Все идет через защитников, они бросают по воротам. А у нас защитники вообще не бросали. Нашей проблемой изначально было то, что мы хотим разыграть шайбу до верного. В современном хоккее это совершенно не проходит. У нас беда с защитой.

– Как думаете, кто станет вторым финалистом Кубка мира?

– Мне почему-то даже не интересно. Понятно было, что канадцы должны играть в финале. А кто составит им пару? Думаю, шведы. Это сбалансированная команда. Но победят канадцы, причем выиграют обе встречи. Сейчас очень трудно прервать их гегемонию. Они ушли вперед.

– Как оцениваете итоги турнира для нашей сборной: выход в полуфинал – это хороший результат?

– Да. То, что ожидал, и увидел. Ребята играли с желанием, старались, местами смотрелись неплохо. У канадцев чувствовалась мощь, в этом разница. А у нас получалось время от времени, а местами случались провалы. Наша проблема – это игра в большинстве, плюс лидеры себя не проявили. При этом раскладе полуфинал для нас – потолок. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)