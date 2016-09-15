Александр Кожевников: "Бобровский - сильнейший голкипер, но у нас не должно быть первого и второго вратаря"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников уверен, что Сергей Бобровский, отразивший 45 бросков в выставочном матче с Канадой (2:3 ОТ), доказал, что он - основной голкипер сборной России. При этом Кожевников не считает, что в национальной команде должен быть первый и второй вратарь.

- Бобровский заработал этим матчем место первого номера или возможны варианты?

- Конечно, хотя у нас не должно быть первого и второго вратаря. Но ему доверяют играть. В моем понимании это сильнейший голкипер.

- Как оцените игру звезд - Овечкина и Малкина?

- Саша забил, выполнил свое задание. Женя тоже старался, но ему больше нужно брать игру на себя, а он начинает распасовывать. Игра, конечно, не феноменальная для него, но он неплохо смотрелся. Свою задачу выполнял. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)