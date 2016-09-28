Алекс Пьетранджело: "Канада на Кубке мира играла если не идеально, то очень хорошо"

Защитник сборной Канады Алекс Пьетранджело отметил, что его команда показала не самую яркую игру в первом финальном матче Кубка мира против Европы (3:1). Вторая игра состоится в ночь на 30 сентября.

– Мы просто знали, что должны играть лучше, – цитирует официальный сайт Кубка мира Пьетранlжело. – Это та система, которую мы должны демонстрировать. У нас возникли психологические проблемы, которых не было раньше по ходу турнира. Но как только мы стали лучше держать шайбу, то все стало выправляться. На протяжении турнира мы играли если не идеально, то очень хорошо.