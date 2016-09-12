Аарон Экблад: "Победа со счетом 7:4 над сборной Европы – не то, чего мы хотели"

Защитник сборной Северной Америки Аарон Экблад, ставший автором дубля в выставочном матче с командой Европы (7:4), остался недоволен игрой в обороне. По словам хоккеиста, его команда неплохо начала встречу, забросив 5 шайб в первом периоде, но потом стала действовать хуже.

– Честно говоря, счет 7:4 – это то, чего мы хотели, – приводит официальный сайт турнира слова Экблада. – Нужно внимательнее играть в обороне. Порой мы действовали откровенно небрежно. Начало было хорошим, но второй и третий периоды – не очень.