07:57 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Аарон Экблад: "Победа со счетом 7:4 над сборной Европы – не то, чего мы хотели"

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Защитник сборной Северной Америки Аарон Экблад, ставший автором дубля в выставочном матче с командой Европы (7:4), остался недоволен игрой в обороне. По словам хоккеиста, его команда неплохо начала встречу, забросив 5 шайб в первом периоде, но потом стала действовать хуже.

– Честно говоря, счет 7:4 – это то, чего мы хотели, – приводит официальный сайт турнира слова Экблада. – Нужно внимательнее играть в обороне. Порой мы действовали откровенно небрежно. Начало было хорошим, но второй и третий периоды – не очень.

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