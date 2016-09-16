Аарон Экблад: "Если НХЛ решит, что ей нужны и Кубки мира, и Олимпиады - я готов"

Защитник сборной Северной Америки и "Флориды" Аарон Экблад однажды хотел бы принять участие в Олимпийских играх. При этом он отметил, что любит отдыхать в межсезонье.

- Чужих мыслей читать не умею, так что не возьмусь судить, хочет ли НХЛ заменить Олимпиады Кубками мира, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Экблада. - Как бы то ни было, мне бы очень хотелось в один прекрасный день сыграть на Олимпиаде - если, конечно, я буду достаточно хорош для этого.

С одной стороны, рассуждая эгоистически, я люблю и ценю свой летний отдых, так что с этой точки зрения было бы лучше играть в подобных турнирах раз в четыре года. Но если Лига решит, ей нужны и Кубки мира, и Олимпиады - что ж, я готов.