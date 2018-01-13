Женский МЧМ в Дмитрове стал самым посещаемым в Европе

Чемпионат мира в Дмитрове стал самым посещаемым турниром среди женский команд до 18 лет из проведенных в Европе, сообщили "СЭ" в пресс-службе Международной Федерации хоккея. Суммарная аудитория 21 матча в Подмосковье составила 22653 зрителей.
Напомним, что победителями турнира в 2018 году вновь стали хоккеистки из США, российская сборная заняла четвертое место. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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lyutik
Serenky25 Там еще 45 волонтеров было на каждом матче и баобаб комментатор. Этих посчитали надеюсь? _______ Слава Богу, тебя там не было, придурок.
00:12
Serenky25
Там еще 45 волонтеров было на каждом матче и баобаб комментатор. Этих посчитали надеюсь?
22:13 13 января