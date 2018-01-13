Женский МЧМ в Дмитрове стал самым посещаемым в Европе

Чемпионат мира в Дмитрове стал самым посещаемым турниром среди женский команд до 18 лет из проведенных в Европе, сообщили "СЭ" в пресс-службе Международной Федерации хоккея. Суммарная аудитория 21 матча в Подмосковье составила 22653 зрителей.

Напомним, что победителями турнира в 2018 году вновь стали хоккеистки из США, российская сборная заняла четвертое место. (Евгений БЕЛОУСОВ)