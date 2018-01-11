Женская сборная России прибудет на Олимпиаду 4 февраля

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков сообщил, что команда прибудет в Пхенчхан 4 февраля. Также он отметил, что подготовка к сборам в преддверии Олимпийских игр-2018 началась еще в мае.

– 16 января мы собираемся в Новогорске, проводим углубленный медосмотр, начинаем тренироваться, – цитирует ТАСС Чистякова. – 21 января мы перелетаем в Хабаровск, где часовой пояс близок к Корее. В Хабаровске проведем сбор и несколько товарищеских игр против юношеских команд. 4 февраля перелетаем в Корею, где 6 февраля у нас контрольная игра со сборной Швеции.

К этим сборам мы начинали готовиться еще в мае: я летал просматривать все эти объекты, где можно достойно готовиться. И Федерация хоккея России пошла нам навстречу, создавая такие условия для подготовки.

В этом году мы опять в сильнейшей группе. С одной стороны это и хорошо, поскольку нет опасений ухода в опасную зону. С другой, есть некоторые сложности, но ты растешь, если играешь с сильнейшими командами.

На олимпийском турнире россиянки сыграют со сборными Канады (11 февраля), США (13 февраля) и Финляндии (15 февраля).