Женская сборная России - чемпион мира по бол-хоккею

Женская сборная России стала чемпионом мира по бол-хоккею. В финальном матче россиянки победили Канаду в серии послематчевых бросков - 2:1.

Бол-хоккей играется не на льду, а на полу, и вместо шайбы используется мяч, при этом правила практически совпадают с правилами обычного хоккея с шайбой.