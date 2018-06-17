Женская сборная России - чемпион мира по бол-хоккею

Женская сборная России стала чемпионом мира по бол-хоккею. В финальном матче россиянки победили Канаду в серии послематчевых бросков - 2:1.
Бол-хоккей играется не на льду, а на полу, и вместо шайбы используется мяч, при этом правила практически совпадают с правилами обычного хоккея с шайбой.
⚡ Женская сборная России стала чемпионом мира по бол-хоккею! В финале россиянки в серии послематчевых бросков обыграли Канаду - 2:1 💪🥇 pic.twitter.com/BUhAkO8Iic– Хоккей России (@russiahockey) 17 июня 2018 г.
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