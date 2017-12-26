Женская хоккейная лига выпустила горячий календарь на 2018 год

Игроки Женской хоккейной лиги приняли участие в съемках календаря на 2018-й год.

В съемках приняли участие хоккеистки Анна Пругова ("Агидель"), Мария Печникова ("Агидель"), Оксана Афонина ("Арктик-Университет"), Евгения Дюпина ("Динамо СПб"), Диана Канаева ("Динамо СПб"), Надежда Морозова ("Бирюса"), Татьяна Шаталова ("Бирюса"), Анастасия Смирнова (СКИФ), Татьяна Щукина (Сборная команда Свердловской области), Нина Пирогова, Алевтина Штарева и Анна Шохина (все – "Торнадо").

Посмотреть фотографии календря можно на официальном сайте лиги.