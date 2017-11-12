Заседание МОК по российским хоккеисткам перенесено на 22 ноября

Как стало известно "СЭ", слушания дисциплинарной комиссии МОК по нарушениям антидопинговых правил со стороны семи российских хоккеисток, выступавших в составе нашей команды на Олимпиаде в Сочи, перенесено с 13 на 22 ноября. Напомним, что все девушки, фамилии которых пока не объявлены официально, обвиняются в участии в манипулировании допинг-пробами во время Игр 2014 года.

Изначально заседания комиссии МОК должны пройти 13 и 20 ноября.

На Играх-2014 российские хоккеистки уступили в четвертьфинале команде Швейцарии со счетом 0:2 и заняли шестое место в итоговом положении.

Как российский хоккей накажут за Сочи-2014?