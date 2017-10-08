Защитник женской сборной России рассчитывает, что команда поборется за медали Игр-2018

Защитник женской сборной России Нина Пирогова считает, что команде под силу побороться за медали Олимпиады-2018. Недавно 28 национальных антидопинговых организаций призвали отстранить Россию от Игр из-за допинговых скандалов.

- Разговоры о возможном отстранении идут, но об этом мы не думаем, продолжаем трудиться. Мы работаем только на победу и поедем на Олимпиаду только за медалями, - цитирует ТАСС Пирогову. - Моя цель - попасть в олимпийский состав и выиграть медаль, несмотря на то, что на Играх-2018 будут очень сильные сборные: Швейцарии, Швеции, Финляндии, Японии, США и Канады.