Защитник сборной России Баталова пополнила "Агидель"

Защитник сборной России Мария Баталова в новом сезоне будет выступать за "Агидель", сообщил "СЭ" спортивный директор уфимского клуба Александр Семак. С 2015 года хоккеистка выступала в подмосковном "Торнадо" и трижды выигрывала золото чемпионата России, а в минувшем сезоне стала лучшим снайпером и бомбардиром регулярки в своем амплуа. В феврале 22-летняя воспитанница тюменского хоккея в составе сборной Олимпийских атлетов из России заняла 4-е место на Олимпиаде в Пхенчхане. (Евгений БЕЛОУСОВ)