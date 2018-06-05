12:11 | Хоккей — Женщины

Защитник сборной России Баталова пополнила "Агидель"


Защитник сборной России Мария Баталова в новом сезоне будет выступать за "Агидель", сообщил "СЭ" спортивный директор уфимского клуба Александр Семак. С 2015 года хоккеистка выступала в подмосковном "Торнадо" и трижды выигрывала золото чемпионата России, а в минувшем сезоне стала лучшим снайпером и бомбардиром регулярки в своем амплуа. В феврале 22-летняя воспитанница тюменского хоккея в составе сборной Олимпийских атлетов из России заняла 4-е место на Олимпиаде в Пхенчхане. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Материалы других СМИ
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