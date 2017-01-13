Во время матча МЧМ против России чешские болельщики бросали на лед стаканы с пивом

Отец хоккеистки молодежной сборной России Алены Старовойтовой Михаил Старовойтов рассказал, что во время четвертьфинального матча против хозяек турнира (2:0) чешские болельщики бросали на лед стаканы с пивом и другими напитками. По окончании встречи местные болельщики освистали гимн России.

– Обстановка весь матч была напряженная, зрители вели себя агрессивно, поддерживали свою команду очень рьяно и часто выкрикивали ругательства в отношении нашей сборной, – приводит ТАСС слова Старовойтова. – Минут за 10 до конца на лед полетели разные предметы, емкости с жидкостью в том числе – чай, кока-кола, пиво. За несколько минут до конца ни за что матч-штраф получила Братищева, ей инициировали удар в область головы и шеи, хотя это соперница врезалась в нее. В момент удаления Нины Пироговой она дралась один на один, после чего подъехали две чешки, нарушили правила фэйр-плей и начали бить со спины, но матч-штраф почему-то дают Нине.

Маргарита Дорофеева приехала разобраться, поскольку хорошо владеет языком, но ее тоже удалили, хотя она не участвовала в потасовке. В общем, атмосфера была напряженная, судьи упустили нить игры, и болельщики начали освистывать наш гимн. Девчонки начали его очень громко петь, после чего освистывание прекратилось, перебороли болельщиков. Это было очень красиво, важная победа, в такой атмосфере многие никогда ранее не играли.