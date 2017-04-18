Владислав Третьяк: "С тренером женской сборной резких движений не делаем - Олимпиада впереди"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что перспективы у женской сборной России по хоккею хорошие. По его словам, менять тренера перед Олимпиадой 2018 года не стоит. Женская сборная России заняла пятое место на чемпионате мира 2017 года, завершившемся 7 апреля в американском Плимуте.

– Я видел, как девчонки старались, но в четвертьфинале немецкий вратарь чудеса творила, а потом они 0:8 проиграли финкам в матче за бронзу, – цитирует "Р-Спорт" Третьяка. – К сожалению, наши девчонки давили, все штанги "общипали", а в итоге проиграли, но женский хоккей вообще непредсказуем. В любом случае перспективы у нашей команды хорошие, много молодых девчонок. С тренером мы резких движений не делаем, все-таки Олимпийские игры впереди.