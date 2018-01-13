Владислав Третьяк: "Для женской молодежки выход в 1/4 финала МЧМ уже можно признать успехом"

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что видит прогресс в женской молодежной сборной России, которая сегодня уступила Канаде (1:5) в матче за третье место на чемпионате мира. По словам руководителя, выход в 1/4 финала турнира – уже успех для команды.

– Женский юниорский хоккей непредсказуем, – цитирует ТАСС Третьяка. – У нас боевая и перспективная команда, претензий к ней нет. К сожалению, женский хоккей у нас не так развит, как в США, Канаде, Финляндии. Поэтому выход в четвертьфинал российской сборной уже можно признать успехом.

Конечно, хотелось бы, чтобы были награды, наши девчонки вчера были близки к этому в полуфинале со шведками, но их вратарь полностью парализовал игру россиянок. Мы имели много моментов, но не смогли забить. Сегодня команда Канады выглядела посолиднее и играла более грамотно. Виден прогресс нашей молодежной команды. Для основной национальной сборной это хорошее подрастающее поколение.