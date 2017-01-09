Валерия Меркушева: "Впечатление от игры с Канадой – все не так плохо"

Вратарь женской молодежной сборной России (U18) Валерия Меркушева после матча группового турнира чемпионата мира с Канадой (2:4) подчеркнула, что не потеряла уверенности в себе. По ее словам, команда сделает правильные выводы.

– Конечно, в сегодняшнем матче соперницы нанесли много бросков, но я чувствую себя отлично, готова к следующим играм, – приводит официальный сайт ФХР слова Меркушевой. – Впечатление от игры: что все не так плохо, да, мы допустили ошибки, но обязательно сделаем выводы.

– Две шайбы, пропущенные в третьем периоде – следствие собственных ошибок?

– Конечно. Канадки хорошо играют в нашей зоне, особенно на пятаке. Думаю, нам надо лучше играть в обороне, не позволять им добивать.

– Вы уже успели сыграть с Канадой и США.

– Американки играли более тактически, а канадки – достаточно просто: набрасывали шайбу, добивали, лезли на пятак, плюс ко всему – у них очень быстрая команда.

– Что сказали тренеры после игры?

– Что ничего страшного не произошло. Конечно, плохо, что проиграли, но этот матч – очередной шаг к чему-то большему. Мы можем играть лучше, сейчас нужно уже забыть это поражение и готовиться к следующим играм.