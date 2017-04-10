В ФХР рассчитывают продлить контракт с тренером женской сборной

Начальник отдела женского хоккея ФХР, член комитета ИИХФ Ольга Вотоловская подчеркнула, что контракт с главным тренером женской сборной Алекссем Чистяковым должен быть продлен. Команда заняла пятое место на ЧМ-2017. Чистяков возглавляет команду с июня прошлого года.

- Чистяков представит доклад на тренерском совете, после чего руководство ФХР будет принимать решение по вопросу продления контракта, - цитирует "Р-Спорт" Вотоловскую. - Но, мне кажется, здесь не может быть сомнений: резких движений за десять месяцев до Олимпиады нам не нужно. Со своей стороны буду отстаивать продление контракта с Чистяковым, других кандидатур у нас просто нет. Тренер получил большой опыт в Плимуте, у него все получится.

Если говорить о результатах чемпионата мира, то на эти вещи я смотрю практично. В мировом рейтинге мы четвертые, это объективно наше место. В Плимуте мы стали пятыми, на одну строчку ниже - никакой трагедии здесь нет. Будем готовиться к Олимпиаде, пересматривать состав. Очевидно, что наступает смена поколений, и в Плимуте было видно, что возрастные игроки не взяли на себя роль лидеров, не смогли держать себя в форме до последних игр.