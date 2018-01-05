Третяк и Проворова выступят за сборную России на женском МЧМ

Как стало известно "СЭ", главный тренер сборной России Евгений Бобарико назвал 23 хоккеисток, которые выступят на женском молодежном чемпионате мира в подмосковном Дмитрове.

Вратари: Анна Алпатова, Милена Третяк (обе – "Торнадо"), Диана Фархутдинова (СКИФ Нижний Новгород).

Защитники: Анастасия Головкина ("Атлант" Воскресенск), Ирина Кулагина ("Торнадо"), Анастасия Медведева и Елена Проворова (обе – СКИФ), Алина Орлова ("Арктик-Университет"), Вита Понятовская (Хоккейная школа Макарова), Анна Савонина ("Кристалл" Электросталь), Ирина Цацына ("Динамо" Санкт-Петербург).

Нападающие: Мария Александрова, Дарья Белоглазова, Мария Лобурь (все – "Торнадо"), Оксана Братищева, Полина Лучникова, Илона Маркова, Анастасия Пестова (все – СКИФ), Александра Буданова, Елена Мезенцева (обе – "Бирюса"), Елизавета Шкалева ("Атлант" Воскресенск), Мария Серова ("Динамо" Санкт-Петербург), Анастасия Якубива (Сборная Свердловской области).

Россиянки до 18 лет на предварительном этапе встретятся с канадками, американками и шведками с 6 по 9 января. (Евгений БЕЛОУСОВ)