Тренер женской сборной США – о матче с Россией: "Обе команды показали себя на высочайшем уровне"

Наставник женской сборной США Джоэль Джонсон после матча молодежного чемпионата мира-2018 (U18) против России (5:3) отметил, что обе команды показали себя на высочайшем уровне. Он также добавил, что эта встреча получилась очень увлекательной для переполненных трибун.

– Отличная игра для обеих команд, – сказал Джонсон. – Много удалений. Очень увлекательный матч для переполненных трибун – великолепная атмосфера. Нам очень повезло в первом периоде реализовать большинство.

Очень уважаем команду соперника. Обе команды показали себя на высочайшем уровне. Горжусь игрой капитана Тейлор Хайси – отлично действовала в равных и неравных составах. Она отлично катается, всегда настраивает команду на нужный лад. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что в первом матче на турнире россиянки победили канадок со счетом 3:2. В следующей игре они встретятся с командой Швеции.