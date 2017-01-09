Тренер женской молодежной сборной России доволен игрой команды в матче с Канадой, несмотря на поражение

Главный тренер женской молодежной сборной России Евгений Бобарико после матча группового турнира молодежного чемпионата мира U18 с Канадой (2:4) подчеркнул, что в игре его команды было немало положительных моментов. Следующим соперником россиянок будет Швеция.

– Накануне провели собрание, на котором разобрали сильные и слабые стороны сборной Канады, – приводит официальный сайт ФХР слова Бобарико. – Сегодня девушки выполнили установку на матч. Нацеливали их на то, чтобы они больше бросали и лезли на пятак, создавали помехи вратарю. Было хорошее движение, а самое важное – на льду была команда, где все бились друг за друга, все старались. Единственное, что не получилось – это игра на своем пятаке, откуда нам были забиты все 4 шайбы.

В целом от матча впечатление положительное, тем не менее, поражение есть поражение. Чуть-чуть мы не дотерпели, уступая 2:3, имели отличный момент, но не реализовали его, там шайба сошла. И сами после этого пропустили из-за собственной ошибки.

– Валерию Меркушеву по итогам матча признали лучшим игроком.

– Лера – вратарь высокого уровня, и в сегодняшнем матче она его продемонстрировала.

– Следующий соперник – сборная Швеции.

– Завтра у нас игр нет, проведем восстановительную тренировку, затем посмотрим матч против канадок, разберем допущенные нами ошибки. Будем планомерно готовиться к игре со сборной Швеции.