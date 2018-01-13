Тренер женской молодежки: "В олимпийскую сборную порекомендую 2-3 человека"

Главный тренер женской молодежной сборной России Евгений Бобарико подвел итоги матча за бронзу чемпионата мира против Канады (1:5). Также специалист отметил, что не думал о своем будущем в команде после истечения срока контракта.

– Нашим девчонкам было тяжело психологически и физически, – заявил Бобарико. – Они собрались и через немого провели этот матч.

– Почему так плохо играли в большинстве?

– Функционально подсели и не так быстро передвигались. Шайба очень медленно ходила и броски перекрывали.

– После пятой шайбы силы были, ведь в третьем периоде команда раскрепостилась и начала играть?

– Силы действительно остались. В третьем периоде перешли на игру в три звена, и выпускали тех, кто посвежее.

– Продолжите работу со сборной?

– Мой контракт заканчивается 30 мая. Хочу честно его отработать, а дальше не заглядываю. Мне еще вести команду на юниорский чемпионат Европы (до 16 лет – прим. "СЭ").

– У вас есть желание продолжить сотрудничество?

– На данный момент я просто хочу отдохнуть и проанализировать свои ошибки. Очень расстроен, что при такой отличной поддержке не завоевали медалей. Ничего, через эти поражения придем к новым победам.

– Расскажите о выступлении Виты Понятовской?

– Вита – очень талантливая девчонка и любит хоккей. За ней – будущее.

– Семь шведок вызваны на предолимпийский сбор взрослой сборной. Сколько человек порекомендуете Алексею Чистякову?

– Мы разговаривали с ним. Он сам пока не знает, кто будет допущен к турниру, а кто дисквалифицирован. Я порекомендую не более 2-3 человек. (Евгений БЕЛОУСОВ)