Тренер женской молодежки: "В олимпийскую сборную порекомендую 2-3 человека"

Главный тренер женской молодежной сборной России Евгений Бобарико подвел итоги матча за бронзу чемпионата мира против Канады (1:5). Также специалист отметил, что не думал о своем будущем в команде после истечения срока контракта.
– Нашим девчонкам было тяжело психологически и физически, – заявил Бобарико. – Они собрались и через немого провели этот матч.
– Почему так плохо играли в большинстве?
– Функционально подсели и не так быстро передвигались. Шайба очень медленно ходила и броски перекрывали.
– После пятой шайбы силы были, ведь в третьем периоде команда раскрепостилась и начала играть?
– Силы действительно остались. В третьем периоде перешли на игру в три звена, и выпускали тех, кто посвежее.
– Продолжите работу со сборной?
– Мой контракт заканчивается 30 мая. Хочу честно его отработать, а дальше не заглядываю. Мне еще вести команду на юниорский чемпионат Европы (до 16 лет – прим. "СЭ").
– У вас есть желание продолжить сотрудничество?
– На данный момент я просто хочу отдохнуть и проанализировать свои ошибки. Очень расстроен, что при такой отличной поддержке не завоевали медалей. Ничего, через эти поражения придем к новым победам.
– Расскажите о выступлении Виты Понятовской?
– Вита – очень талантливая девчонка и любит хоккей. За ней – будущее.
– Семь шведок вызваны на предолимпийский сбор взрослой сборной. Сколько человек порекомендуете Алексею Чистякову?
– Мы разговаривали с ним. Он сам пока не знает, кто будет допущен к турниру, а кто дисквалифицирован. Я порекомендую не более 2-3 человек. (Евгений БЕЛОУСОВ)