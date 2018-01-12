Тренер женской молодежки: "С Канадой покажем лучшую игру на турнире"

Главный тренер сборной России Евгений Бобарико после поражения от Швеции (1:2) на женском молодежном чемпионате мира отметил, что ему не в чем упрекнуть команду, так как он доволен самоотдачей хоккеисток.

– Очень хороший матч, в котором мы забили на одни гол меньше, – заявил Бобарико. – Когда сравняли счет, на эмоциях совершили невынужденную ошибку – удалились и позволили сопернику забить победный гол. Но мы бились до конца, и упрекнуть команду не в чем. Через такие поражения будем двигаться дальше.

– А как же нереализованные "5 на 3"?

– Реализация подвела. Девчонки начали спешить, хотя мы все наигрывали вчера и сегодня на тренировке. Здорово сыграли шведские вратарь и оборона.

– Снова не знали, что делать с вратарем соперника?

– Игру разбирали, говорили, что нужно создавать помеху. Лезли на ворота, создавали моменты. При счете 1:2 нужно было забивать, когда голкипера уже обыграли, но та щитком выбила шайбу с линии ворот.

– Как настроите девочек на Канаду?

– Сейчас нужно быстрее пойти к команде. Да, они расстроены, делали все, что могли. Завтра в матче за третье место они должны показать свою лучшую игру на турнире. (Евгений БЕЛОУСОВ)