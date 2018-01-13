Тренер Канады – о матче с российской молодежкой: "Давление трибун было велико"

Наставник сборной Канады Делани Коллинс после победы над россиянками (5:1) в матче за третье место молодежного чемпионата мира отметил, что соперник отлично выступил на турнире.

– Российскую команду поздравляем с феноменальным выступлением, – заявила Коллинс. – Мы видим большой прогресс. Независимо от результата, ФХР провела в Дмитрове великолепный турнир. Трудно переоценить проделанную организаторами работу. Наша команда значительно прибавила по ходу турнира. После поражения от России , мы сделали шаг назад, но дальше становились только лучше. Провели лучшие матчи в конце – с США и Россией. Давление трибун было очень велико сегодня, и мы довольны результатом. (Евгений БЕЛОУСОВ)